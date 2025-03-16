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Індексація пенсії у березні — яке максимальне та мінімальне підвищення отримують пенсіонери

14:16, 16 березня 2025
Максимальне підвищення пенсії у березні може становити 1500 грн.
Індексація пенсії у березні — яке максимальне та мінімальне підвищення отримують пенсіонери
Фото: goloskarpat.info
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2025 № 209 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році» передбачено проведення індексації пенсій у 2025 році на коефіцієнт 1,115.

Начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в області Світлана Симанчук пояснила, яке максимальне та мінімальне підвищення отримали пенсіонери у березні. Про це вона розповіла в ефірі «Українського Радіо Чернігів».

Відповідно до вже згаданої постанови, максимальний розмір підвищення внаслідок цьогорічної індексації пенсії — 1 500 гривень, мінімальний — 100 гривень.

Світлана Симанчук наголошує, що пенсіонери часто помиляються у розрахунках, підраховуючи собі підвищення самостійно. Це тому, каже вона, що не до кінця розуміють механізм індексації.

«Хочу чітко зазначити, що індексується не вся пенсія, а лише заробітна плата у пенсійній формулі. У кожного вона різна, це залежить від виходу на пенсію. Окрім заробітної плати у пенсійній формулі можуть бути ще: доплата за додатковий понаднормовий стаж, різні підвищення, надбавки — які можуть не індексуватися. Тобто в кожній пенсійній виплаті буде своє індивідуальне обрахування», - сказала вона.

Раніше ми писали, що завдяки індексації для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%.  Розмір підвищення розраховується індивідуально, але він не може становити менше 100 гривень і більше 1500 гривень.

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