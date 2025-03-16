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У НАЗК роз’яснили, як повернути у відкритий доступ раніше вилучені декларації

13:58, 16 березня 2025
Для повернення декларацій суб’єкта декларування у відкритий доступ ініціатор має звернутись до НАЗК, додавши списки декларантів відповідно до тих самих вимог, що й подання про вилучення.
У НАЗК роз’яснили, як повернути у відкритий доступ раніше вилучені декларації
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Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, як повернути у відкритий доступ раніше вилучені декларації.

У відомстві нагадали що з 10 грудня 2023 року НАЗК відновило доступ до публічної частини Реєстру декларацій, попередньо вилучивши документи декларантів, які мали таке право після отримання відповідного подання.

Однак до НАЗК повідомило, що часто надходять звернення про повернення декларацій суб’єкта декларування у відкритий доступ через припинення існування обставин, на підставі яких такі декларації були вилучені.

«Перш за все, варто нагадати, що абсолютно всі вилучені декларації буде повернуто у відкритий доступ Реєстру з наступного дня після припинення або скасування воєнного стану.

В інших випадках це можливо зробити лише за ініціативи особи, яка вносила подання про вилучення декларацій з відкритого доступу Реєстру у разі припинення обставин, які були підставою застосування заходів безпеки. Важливо зазначити, що перевірити наявність підстав для зняття заходів захисту з декларанта має саме ініціатор такого подання.

Наприклад, якщо ініціатором подання про вилучення декларації був Генеральний Штаб ЗСУ, то звернутися до НАЗК з ініціативою про повернення її у відкритий доступ може лише Генеральний Штаб ЗСУ, незважаючи на те, що декларант демобілізований та почав працювати в певному органі влади. За таких умов теперішній роботодавець може ініціювати перед Генштабом питання про звернення до НАЗК щодо повернення декларацій свого працівника у відкритий доступ», - заявили у відомстві.

У свою чергу для повернення декларацій суб’єкта декларування у відкритий доступ ініціатор має звернутись до НАЗК, додавши списки декларантів відповідно до тих самих вимог, що й подання про вилучення. Лист має підписати особа, уповноважена на підписання подання, а сам лист має бути засвідчений печаткою органу. За результатами розгляду листа, у разі відповідності його вказаним вимогам і можливості ідентифікувати осіб, зазначених у листі, НАЗК скасовує заходи безпеки та повертає декларації у відкритий доступ.

Звернення самих субʼєктів декларування, керівників органів, які не були ініціаторами вилучення декларації з відкритого доступу, а також третіх осіб з проханням повернути декларації до відкритого доступу НАЗК не будуть задоволені, а декларації будуть повернуті у відкритий доступ після завершення чи скасування воєнного стану в силу Закону.

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