Українцям пояснили, як зараховується трудовий стаж, якщо підприємство перевело робітників на неповний робочий тиждень

У Пенсійному фонді зазначили, що страховий стаж зараховується, коли роботодавець сплачує за працівника страховий внесок не менше мінімального.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, як зараховується трудовий стаж робітникам, якщо підприємство працює неритмічно, або перевело робітників на неповний робочий тиждень.

Зазначається, якщо на підприємстві простій, або запроваджено неповний робочий тиждень, роботодавець не звільняється від сплати обов'язкових платежів і частки заробітної плати.

Страховий стаж зараховується, коли роботодавець сплачує за працівника страховий внесок не менше мінімального. Якщо він не сплачується або сплачується не повною мірою, стаж зараховується пропорційно.

Слід розуміти: якщо підприємство вирішить призупинити трудові відносини, припиниться не тільки виплата зарплати, а й страхових внесків.

Про фактично сплачені страхові внески можна дізнатися у Державному реєстрі застрахованих осіб (замовити та роздрукувати довідку ОК-5). Цю довідку можна сформувати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, портал «Дія» або через сервісний центр Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання.

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