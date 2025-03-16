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Украинцам объяснили, как засчитывается трудовой стаж, если предприятие перевело работников на неполную рабочую неделю

13:22, 16 марта 2025
В Пенсионном фонде отметили, что страховой стаж засчитывается, когда работодатель уплачивает за работника страховой взнос не менее минимального.
Украинцам объяснили, как засчитывается трудовой стаж, если предприятие перевело работников на неполную рабочую неделю
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, как засчитывается трудовой стаж работникам, если предприятие работает неритмично или перевело работников на неполную рабочую неделю.

Отмечается, что если на предприятии простой или введена неполная рабочая неделя, работодатель не освобождается от уплаты обязательных платежей и части заработной платы.

Страховой стаж засчитывается, если работодатель уплачивает за работника страховой взнос не менее минимального. Если он не уплачивается или уплачивается не в полном объеме, стаж засчитывается пропорционально.

Следует понимать, что если предприятие решит приостановить трудовые отношения, прекратится не только выплата зарплаты, но и уплата страховых взносов.

Информацию о фактически уплаченных страховых взносах можно узнать в Государственном реестре застрахованных лиц (заказать и распечатать справку ОК-5).

Эту справку можно сформировать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, портал «Дія» или через сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места проживания.

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Пенсионный фонд

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