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В НАПК разъяснили, как вернуть в открытый доступ ранее изъяты декларации

13:58, 16 марта 2025
Для возврата деклараций субъекта декларирования в открытый доступ инициатор должен обратиться в НАПК, добавив списки декларантов в соответствии с теми же требованиями, что и при подаче заявления об удалении.
В НАПК разъяснили, как вернуть в открытый доступ ранее изъяты декларации
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объяснило, как вернуть в открытый доступ ранее изъяты декларации.

В ведомстве напомнили, что с 10 декабря 2023 года НАПК восстановило доступ к публичной части Реестра деклараций, предварительно удалив документы декларантов, которые имели на это право после получения соответствующего заявления.

Однако в НАПК сообщили, что часто поступают обращения о возврате деклараций субъекта декларирования в открытый доступ из-за прекращения обстоятельств, на основании которых такие декларации были удалены.

«Прежде всего, стоит напомнить, что абсолютно все удаленные декларации будут возвращены в открытый доступ Реестра на следующий день после прекращения или отмены военного положения.

В других случаях это возможно только по инициативе лица, которое вносило заявление об удалении деклараций из открытого доступа Реестра в случае прекращения обстоятельств, послуживших основанием для применения мер безопасности. Важно отметить, что проверить наличие оснований для снятия мер защиты с декларанта должен именно инициатор такого заявления.

Например, если инициатором подачи заявления об удалении декларации был Генеральный штаб ВСУ, то обратиться в НАПК с инициативой о возврате ее в открытый доступ может только Генеральный штаб ВСУ, независимо от того, что декларант демобилизован и начал работать в определенном органе власти. В таких условиях нынешний работодатель может инициировать перед Генштабом вопрос о подаче заявления в НАПК по поводу возврата деклараций своего сотрудника в открытый доступ, – заявили в ведомстве.

В свою очередь, для возврата деклараций субъекта декларирования в открытый доступ инициатор должен обратиться в НАПК, добавив списки декларантов в соответствии с теми же требованиями, что и при подаче заявления об удалении.

Письмо должно быть подписано лицом, уполномоченным на подписание заявления, а также заверено печатью органа. По результатам рассмотрения письма, в случае соответствия его указанным требованиям и возможности идентифицировать лиц, указанных в письме, НАПК отменяет меры безопасности и возвращает декларации в открытый доступ.

Обращения самих субъектов декларирования, руководителей органов, которые не были инициаторами удаления декларации из открытого доступа, а также третьих лиц с просьбой вернуть декларации в открытый доступ, НАПК удовлетворять не будет, и декларации будут возвращены в открытый доступ только после завершения или отмены военного положения в силу Закона.

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