Индексация пенсии в марте — какое максимальное и минимальное повышение получают пенсионеры

Максимальное повышение пенсии в марте может составлять 1500 грн.

Фото: goloskarpat.info

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», постановлением Кабинета Министров Украины от 25.02.2025 № 209 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году» предусмотрено проведение индексации пенсий в 2025 году на коэффициент 1,115.

Начальница управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в области Светлана Симанчук объяснила, какое максимальное и минимальное повышение получили пенсионеры в марте. Об этом она рассказала в эфире «Украинского радио Чернигов».

Согласно уже упомянутому постановлению, максимальный размер повышения в результате индексации пенсий в этом году составляет 1 500 гривен, минимальный — 100 гривен.

Светлана Симанчук подчеркивает, что пенсионеры часто ошибаются в расчетах, пытаясь самостоятельно посчитать размер повышения. Это происходит потому, что, по ее словам, они не до конца понимают механизм индексации.

«Хочу четко отметить, что индексируется не вся пенсия, а только заработная плата в пенсионной формуле. У каждого она разная, это зависит от года выхода на пенсию. Кроме заработной платы, в пенсионной формуле могут быть доплата за дополнительный сверхнормативный стаж, различные повышения, надбавки — которые могут не индексироваться.

То есть в каждой пенсионной выплате будет свое индивидуальное начисление», – сказала она.

Ранее сообщалось, что благодаря индексации для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Размер повышения рассчитывается индивидуально, но он не может составлять менее 100 и более 1500 гривен.

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