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Гоструда пояснила, что делать, если работник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно

14:35, 16 марта 2025
Какие действия работодателя предусматривает законодательство в условиях военного положения, если работник не может выйти на работу и выполнять дистанционно.
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Государственная служба по вопросам труда дает разъяснения, что делать работодателю, если работник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно в условиях военного положения.

При возможности целесообразно предоставить работникам оплачиваемые отпуска (ежегодные, социальные), а также отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые в обязательном порядке и отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые по соглашению сторон в порядке, определенном законодательством (ст. ст. 25, 26 Закона Украины «Об отпусках».

В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в течение периода действия военного положения работодатель по заявлению работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об отпуске» или трудовой договор может быть приостановлен.

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Гоструда

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