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П’яний вилетів на зустрічну смугу та влаштував смертельну ДТП — на Рівненщині покарали водія

16:43, 16 березня 2025
Кермувальник легковика отримав 5 років за ґратами за смертельну ДТП.
П’яний вилетів на зустрічну смугу та влаштував смертельну ДТП — на Рівненщині покарали водія
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На Рівненщині судили водія, який влаштував смертельну ДТП у нетверезому стані. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вироком Дубровицького районного суду йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 5 років.

Так, у березні минулого року п’яний водій автомобіля Volkswagen Golf, скоїв ДТП поблизу села Золоте на Сарненщині. На заокругленій частині дороги він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes Benz. Після цього керманич легковика зупинився лише за кілька кілометрів, тоді і з’ясували, що один з пасажирів, 27-річний товариш водія, загинув.

Обвинувачений, якого вже притягували до відповідальності та позбавляли на рік права керування транспортними засобами за водіння у нетверезому стані, свою вину визнав у повному обсязі та переконував суд у щирому каятті.

Чоловіка взяли під варту безпосередньо в залі суду. Рішення ще не набрало законної сили і може бути оскаржене в апеляційному суді.

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