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Президент Сербії Вучич після масових протестів у Белграді заявив, що влада зрозуміла меседж

15:30, 16 березня 2025
Александар Вучич пообіцяв, що владі «доведеться змінити себе».
Президент Сербії Вучич після масових протестів у Белграді заявив, що влада зрозуміла меседж
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 Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Сербії з новою силою спалахнули масштабні протести проти уряду.

Згодом президент Сербії Александар Вучич визнав «величезну негативну енергію і гнів», спрямовані на владу країни, і пообіцяв, що «нам доведеться змінити себе».

«Усі люди в уряді повинні зрозуміти меседж, коли збирається така велика кількість людей. Нам доведеться змінити себе», – сказав він на пресконференції 15 березня. Однак він наполягав, що більшість громадян не хочуть «кольорової революції».

Вучич сказав, що влада оцінює кількість протестувальників від 88 тисяч до 107 тисяч осіб. Проте Архів громадських зібрань, неофіційна організація, яка оцінює кількість протестувальників у Сербії, зазначив, що участь у демонстрації в Белграді взяли від 275 000 до 325 000 людей.

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Сербія

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