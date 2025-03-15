У Сербії з новою силою спалахнули масштабні протести проти уряду, фото і відео

Десятки тисяч людей з усієї Сербії зібралися у Белграді на акцію протесту.

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У столиці Сербії Белграді проходять масштабні антиурядові протести. Про це повідомляє місцеве видання Danas.

Студенти, які організовують блокади по країні і які закликали до протесту, оголосили, що відбудуться два мітинги, перед парламентом Сербії, а також у Славії, де буде сцена.

Будівля парламенту закрита із міркувань безпеки на три дні: з п'ятниці до неділі.

МВС оточило будівлю президентської резиденції та парламенту країни. На дахах були також помічені снайпери.

Поліція оцінила кількість присутніх у Белграді на 30 тисяч осіб. Всього влада чекає близько 60 тисяч протестувальників, але організатори вважають, що людей збереться набагато більше.

Марші протесту у Белграді проходять уже понад чотири місяці. Вони почалися після того, як 1 листопада 2024 року на нещодавно відремонтованій будівлі центрального залізничного вокзалу в місті Нові-Сад обвалився бетонний навіс. Жертвами стали 15 людей віком від шести до 74 років, нагадує DW.

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