Суд дозволив Павлу Дурову покинути Францію, він відправився в Дубай

Засновник Telegram покинув Францію, де перебував під судовим контролем у зв'язку з розпочатим проти нього розслідуванням.

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Засновник месенджера Telegram Павло Дуров покинув Францію за дозволом суду. Про це повідомляють французькі ЗМІ.

За даними джерел AFP, слідчий суддя задовольнив прохання Дурова про зміну умов судового нагляду та дозволив засновнику Telegram залишити Францію на кілька тижнів.

Вказується, що Павло Дуров вилетів із аеропорту Париж-Ле-Бурже вранці 15 березня.

Як відомо, 24 серпня 2024 року засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Його на кілька днів відправили під арешт, а потім відпустили під заставу €5 млн і зобов'язання двічі на тиждень відзначати в поліції. Йому заборонено залишати територію Франції.

Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Павлу Дурову було пред’явлено обвинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram.

У лютому 2025 року стало відомо, що справу засновника Телеграм не буде передано до суду найближчий рік.

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