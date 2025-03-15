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Суд разрешил Павлу Дурову покинуть Францию, он отправился в Дубай

16:58, 15 марта 2025
Основатель Telegram покинул Францию, где находился под судебным контролем в связи с начатым против него расследованием.
Суд разрешил Павлу Дурову покинуть Францию, он отправился в Дубай
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию с разрешения суда. Об этом сообщают французские СМИ.

По данным источников AFP, следственный судья удовлетворил просьбу Дурова об изменении условий судебного надзора и разрешил основателю Telegram покинуть Францию на несколько недель.

Указывается, что Павел Дуров вылетел из аэропорта Париж-Ле-Бурже утром 15 марта.

Напомним, 24 августа 2024 года Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа.  Его на несколько дней заключили под арест, а затем отпустили под залог в €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. Ему запрещено покидать территорию Франции. 

Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Павлу Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

В феврале 2025 года стало известно, что дело основателя Телеграмм не будет передано в суд в ближайший год.

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суд Франция Телеграм Павел Дуров

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