Зеленский считает, что на прекращение огня может потребоваться больше 30 дней

Президент подчеркнул, что прекращение огня должно быть полным без каких-либо «но».

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Президент Владимир Зеленский считает, что на прекращение огня может уйти не 30 дней, а чуть больше. Об этом он сказал на брифинге 15 марта.

Глава государства подчеркнул, что прекращение огня должно быть полным без каких-либо «но».

Также Президент подчеркнул, что для США в переговорах о прекращении огня важно не соглашаться с дополнительными требованиями от России.

Также он отметил, что теперь Штаты должны заставить Россию сделать первый шаг к 30-дневному перемирию.

«Самое главное — ни Америке, никому не идти на российское но. Ceasefire не должен уходить с «но». Поэтому это ceasefire на 30 дней. Это не вечность, это тишина и 30 суток, где всем сторонам дается возможность продемонстрировать скорость в желание закончить войну. Или наоборот», – отметил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею 30-дневного прекращения огня.

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