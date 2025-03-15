Зеленський вважає, що на припинення вогню може знадобитися більше 30 днів

Президент наголосив, що припинення вогню має бути повним без будь-яких «але».

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Президент Володимир Зеленський вважає, що на припинення вогню може знадобитися не 30 днів, а трохи більше. Про це він сказав на брифінгу 15 березня.

Глава держави наголосив, що припинення вогню має бути повним без будь-яких «але».

Також Президент підкреслив, що для США у переговорах про припинення вогню важливо не погоджуватися на додаткові вимоги від Росії.

Також він зазначив, що тепер Штати мають змусити Росію зробити перший крок до 30-денного перемирʼя.

«Найголовніше — ні Америці, нікому не йти на російське «але». Ceasefire не має йти з «але». Тому це ceasefire на 30 днів. Це не вічність, це тиша і це 30 діб, де всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість у бажання закінчити війну. Або навпаки», — зазначив Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський пояснив, чому Україна погодилась на ідею 30-денного припинення вогню.

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