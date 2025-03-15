Росія хоче оточити ЗСУ на Курському напрямку, але на території України, — Зеленський

Президент вважає, що росіяни хочуть оточити українських військових в напрямку Курщини, але на території України.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче оточити ЗСУ на території України.

Водночас Глава держави підтвердив, що оточення українських захисників в Курській області РФ немає.

«Оточення українських військових на території Курської області немає. Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України», — зазначив Зеленський на брифінгу.

За його словами, українські війська «це знають, командування знає, і ми це чітко розуміємо».

Президент підкреслив, що Росія це робить, оскільки хоче максимальну свою присутність на території України.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про накопичення військ РФ здовж східного кордону України. Це свідчить про бажання ворога завдати удару по Сумській області.

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