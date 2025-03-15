На Прикарпатті чоловік кинув гранату в дружину та тещу — жінок госпіталізували

Жінки отримали множинні осколкові поранення.

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На Прикарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту підірвав гранату — постраждали дружина та теща. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Поліцейські встановили, що 49-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння вчинив конфлікт зі своєю дружиною. Він погрожував їй розправою, опісля кинув гранату на вулиці біля будинку, де була його жінка, а запал до гранати - в коридор будинку, де перебувала його 82-річна теща.

Обидва вибухонебезпечні предмети здетонували.

Жінки отримали множинні осколкові поранення та госпіталізовані до Рожнятівської лікарні.

Поліцейські виявили фігуранта в помешканні. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В місця події вилучили речові докази.

Слідчі повідомили затриманому про підозри за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 ( замах на вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб ), ст.126 ( сімейне насильство) та ч.1 ст. 263 ( незаконне поводження з боєприпасами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Наразі поліцейські вставновлюють джерело погодження вибухонебезпечних предметів.

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