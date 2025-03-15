На Прикарпатье мужчина бросил гранату в жену и тещу — женщин госпитализировали

Женщины получили множественные осколочные ранения.

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На Прикарпатье правоохранители задержали мужчину, который во время семейного конфликта взорвал гранату — пострадали жена и тёща. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Полицейские установили, что 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своей женой. Он угрожал ей расправой, после чего бросил гранату на улице возле дома, где находилась его жена, а запал от гранаты — в коридор дома, где была его 82-летняя тёща.

Оба взрывоопасных предмета сдетонировали.

Женщины получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы в Рожнятовскую больницу.

Полицейские обнаружили подозреваемого в его доме. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На месте происшествия изъяты вещественные доказательства.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство, совершённое способом, опасным для жизни многих лиц), ст. 126 (домашнее насилие) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В настоящее время полиция устанавливает источник происхождения взрывоопасных предметов.

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