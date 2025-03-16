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Когда вернется тепло в Украину – прогноз синоптиков

07:54, 16 марта 2025
В Украине 16 марта – дожди, похолодание и южный ветер, однако потепление не за горами.
Когда вернется тепло в Украину – прогноз синоптиков
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16 марта в Украине не везде будет царить весенняя солнечная погода, поскольку в некоторых областях ожидается прохладно и дождливо. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, на юге и юго-востоке страны температура воздуха будет колебаться в пределах +15...+22°C, тогда как в центре будет прохладнее - +5...+9°C.

В Днепропетровской и Полтавской областях температура воздуха поднимется до +9...+13°C. Зато на западе и севере Украины ожидается более холодная погода с температурой +3...+7°C. Ветер будет преимущественно северо-восточный, умеренный, однако в Крыму и на Приазовье возможны порывы юго-западного ветра до штормовых 15-20 м/с.

Благодаря атмосферному фронту, проходящему через территорию Украины, дожди ожидаются в центральных, южных и восточных областях. Ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, особенно при снижении температуры. Однако уже с 16 марта, благодаря антициклону, дожди начнут отступать с севера и запада страны.

В Киеве 16 марта дождь с мокрым снегом возможен ночью, однако днем осадки практически прекратятся. Ветер будет северный, небольшой или умеренный. Температура ночью составит 0...-2°C, днем - +3...+5°C.

Синоптики прогнозируют, что холодная погода продлится до 18 марта, с похолоданием на востоке и юге. Однако уже с 20 марта в Украине начнет теплеть.

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