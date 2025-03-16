Коли повернеться тепло в Україну – прогноз синоптиків

В Україні 16 березня – дощі, похолодання та південний вітер, проте потепління не за горами.

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16 березня в Україні не всюди пануватиме весняна сонячна погода, оскільки в деяких областях очікується прохолодно та дощитиме. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, на півдні та південному сході країни температура повітря коливатиметься в межах +15...+22°C, тоді як у центрі буде прохолодніше — +5...+9°C.

У Дніпропетровській та Полтавській областях температура повітря підніметься до +9...+13°C. Натомість на заході та півночі України очікується більш холодна погода з температурою +3...+7°C. Вітер буде переважно північно-східний, помірний, проте в Криму та на Приазов'ї можливі пориви південно-західного вітру до штормових 15-20 м/с.

Завдяки атмосферному фронту, що проходить через територію України, дощі очікуються у центральних, південних та східних областях. Вночі можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо при зниженні температури. Проте вже з 16 березня, завдяки антициклонові, дощі почнуть відступати з півночі та заходу країни.

У Києві 16 березня дощ з мокрим снігом можливий вночі, проте вдень опади практично припиняться. Вітер буде північний, невеликий або помірний. Температура вночі складе 0...-2°C, вдень — +3...+5°C.

Синоптики прогнозують, що холодна погода триватиме до 18 березня, з похолоданням на сході та півдні. Однак вже з 20 березня в Україні почне теплішати.

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