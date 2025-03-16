Практика судів
  1. В Україні

Коли повернеться тепло в Україну – прогноз синоптиків

07:54, 16 березня 2025
В Україні 16 березня – дощі, похолодання та південний вітер, проте потепління не за горами.
Коли повернеться тепло в Україну – прогноз синоптиків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

16 березня в Україні не всюди пануватиме весняна сонячна погода, оскільки в деяких областях очікується прохолодно та дощитиме. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, на півдні та південному сході країни температура повітря коливатиметься в межах +15...+22°C, тоді як у центрі буде прохолодніше — +5...+9°C.

У Дніпропетровській та Полтавській областях температура повітря підніметься до +9...+13°C. Натомість на заході та півночі України очікується більш холодна погода з температурою +3...+7°C. Вітер буде переважно північно-східний, помірний, проте в Криму та на Приазов'ї можливі пориви південно-західного вітру до штормових 15-20 м/с.

Завдяки атмосферному фронту, що проходить через територію України, дощі очікуються у центральних, південних та східних областях. Вночі можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо при зниженні температури. Проте вже з 16 березня, завдяки антициклонові, дощі почнуть відступати з півночі та заходу країни.

У Києві 16 березня дощ з мокрим снігом можливий вночі, проте вдень опади практично припиняться. Вітер буде північний, невеликий або помірний. Температура вночі складе 0...-2°C, вдень — +3...+5°C.

Синоптики прогнозують, що холодна погода триватиме до 18 березня, з похолоданням на сході та півдні. Однак вже з 20 березня в Україні почне теплішати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав, що відсутність зареєстрованого електронного кабінету у суб’єкта владних повноважень не є поважною причиною для пропуску строку оскарження

Верховний Суд залишив без змін ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з пропуском процесуального строку через несвоєчасну реєстрацію електронного кабінету суб’єктом владних повноважень.

Депутати зареєстрували законопроект про спілкування українською та мовами країн ЄС на перервах та у кімнатах викладачів у школах та університетах

Олександр Корнієнко, Наталія Піпа, Сергій Бабак разом з колегами зареєстрували новий законопроект стосовно спілкування українською мовою та мовами країн ЄС на перервах у школах та закладах вищої освіти, в учительських кімнатах, на території закладу освіти після занять.

РНБО пропонують доручити вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада розгляне законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав

Законопроектом про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав пропонується розширити повноваження РНБО, яка зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.

Сама лише відмова від отримання повістки не є порушенням законодавства про мобілізацію — апеляційний суд скасував штраф ТЦК

Також суд апеляційної інстанції додатково звернув увагу на неможливість встановити вид повістки, на відмову від отримання якої вказував ТЦК, оскільки норми чинного законодавства не містять визначення такого виду повістки як «бойова».

В Європарламенті заявили, що корупційний скандал із підкупом європарламентарів викриває провал європейських інституцій у забезпеченні доброчесності

Голову Європарламенту Роберту Мецолу звинуватили в тому, що вона не провела реформи, щоб позбутися непрозорості, яка сприяє хабарництву в структурах Євросоюзу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва