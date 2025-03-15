Оточення українських військ у Курській області немає, — Зеленський

Операція Сил оборони у визначених районах Курської області продовжується, оточення ЗСУ немає.

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Операція у Курській області РФ продовжується — оточення українських військ немає. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Глава держави заявив, що ситуація на Покровському напрямку стабілізована.

«Ситуація на Покровському напрямку стабілізована. Окремо щодо Курщини. Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків», - зазначив Президент.

За словами Володимира Зеленського, українські війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині, оточення ЗСУ немає.

Президент також повідомив про накопичення військ РФ здовж східного кордону України. Це свідчить про бажання ворога завдати удару по Сумській області.

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