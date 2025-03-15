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Окружения украинских войск в Курской области нет, — Зеленский

13:55, 15 марта 2025
Операция сил обороны в определенных районах Курской области продолжается, окружения ВСУ нет.
Окружения украинских войск в Курской области нет, — Зеленский
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Операция в Курской области РФ продолжается — окружения украинских войск нет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Глава государства заявил, что ситуация на Покровском направлении стабилизирована.

«Ситуация на Покровском направлении стабилизирована. Отдельно по Курской области. Операция наших сил в определённых районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это необходимо. Благодаря украинским силам в Курской области была оттянута значительная часть российских войск с других направлений», — отметил Президент.

По словам Владимира Зеленского, украинские войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи в Курской области, окружения ВСУ нет.

Президент также сообщил о накоплении войск РФ вдоль восточной границы Украины. Это свидетельствует о желании врага нанести удар по Сумской области.

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ВСУ военные Украина Владимир Зеленский

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