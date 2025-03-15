Россия хочет окружить ВСУ на Курском направлении, но на территории Украины, — Зеленский

Президент считает, что россияне хотят оцепить украинских военных в направлении Курщины, но на территории Украины.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет окружить ВСУ на территории Украины.

В то же время Глава государства подтвердил, что окружения украинских защитников в Курской области РФ нет.

«Окружения украинских военных на территории Курской области нет. Я считаю, что именно российская сторона хочет окружить украинских военных в том же направлении, но на территории Украины», — отметил Зеленский на брифинге.

По его словам, украинские войска «знают это, командование знает, и мы это четко понимаем».

Президент подчеркнул, что Россия делает это, поскольку стремится к максимальному присутствию на территории Украины.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о накоплении войск РФ вдоль восточной границы Украины. Это свидетельствует о желании врага нанести удар по Сумской области.

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