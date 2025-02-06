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Дуров «застряг» у Франції — справу засновника Телеграм не буде передано до суду найближчий рік

11:14, 6 лютого 2025
Справа Павла Дурова у Франції не дійде до суду ще щонайменше рік, про мирову угоду говорити зарано — паризька прокуратура.
Дуров «застряг» у Франції — справу засновника Телеграм не буде передано до суду найближчий рік
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Справу засновника месенджера Telegram Павла Дурова не буде передано до суду у Франції найближчий рік чи навіть більше. Про це повідомила представниця паризької прокуратури Майліс де Рек у коментарі виданню Wired.

Дуров не може залишати Францію за умовами звільнення під заставу.

Як пояснила де Рек, ордер на арешт Дурова видали після того, як у різних департаментах Франції зайшло в глухий кут безліч розслідувань через небажання Telegram відповідати на запити правоохоронних органів. Лише французька жандармерія у період з 2013 по 2024 рік нарахувала 2460 випадків, коли юридичні запити залишалися без відповіді. У прокуратурі Франції мовчання Дурова назвали «рівносильним співучасті».

Затриманню Дурова передувало розслідування щодо одного з користувачів Telegram, який змушував неповнолітніх дівчаток відправляти йому протиправний контент та зізнався на платформі у зґвалтуванні однієї дівчинки. Коли слідчі попросили Telegram розкрити особу підозрюваного, компанія відмовилася.

До липня 2024 року розслідування охопило широке коло злочинів, і до нього підключився спеціалізований французький підрозділ боротьби з кіберзлочинністю.

Співробітник, який займається розслідуванням кіберзлочинів, але не має прямого відношення до справи Дурова, сказав, що виконання Telegram запитів на метадані допомагає у численних розслідуваннях, особливо у сфері торгівлі наркотиками.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Його на кілька днів відправили під арешт, а потім відпустили під заставу €5 млн і зобов'язання двічі на тиждень відзначати в поліції. Йому заборонено залишати територію Франції.

Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Павлу Дурову було пред’явлено обвинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram. 

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Франція Телеграм Павло Дуров

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