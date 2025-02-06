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Дуров «застрял» во Франции — дело основателя Телеграм не будет передано в суд в ближайший год

11:14, 6 февраля 2025
Дело Павла Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год, о мировом соглашеним говорить рано — парижская прокуратура.
Дуров «застрял» во Франции — дело основателя Телеграм не будет передано в суд в ближайший год
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Дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не будет передано в суд во Франции в ближайший год или даже больше. Об этом сообщила представительница парижской прокуратуры Майлис де Рек в комментарии изданию Wired.

Мессенджер, как пишет Wired, «похоже, находится в подвешенном состоянии, ожидая, когда его лидер, который позиционировал себя как незаменимый, будет заменен». Дуров не может покидать Францию по условиям освобождения под залог.

Как пояснила де Рек, ордер на арест Дурова выдали после того, как в разных департаментах Франции зашло в тупик множество расследований из-за нежелания Telegram отвечать на запросы правоохранительных органов. Только французская жандармерия в период с 2013 по 2024 год насчитала 2460 случаев, когда юридические запросы оставались без ответа. В прокуратуре Франции молчание Дурова назвали «равносильным соучастию».

Задержанию Дурова предшествовало расследование в отношении одного из пользователей Telegram, который вынуждал несовершеннолетних девочек отправлять ему противоправный контент и признался на платформе в изнасиловании одной девочки. Когда следователи попросили Telegram раскрыть личность подозреваемого, компания отказалась.

К июлю 2024 года расследование охватило широкий круг преступлений, и к нему подключилось специализированное французское подразделение по борьбе с киберпреступностью.

Сотрудник, который занимается расследованием киберпреступлений, но не имеет прямого отношения к делу Дурова, сказал, что выполнение Telegram запросов на метаданные помогает в многочисленных расследованиях, особенно в сфере торговли наркотиками.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа.  Его на несколько дней заключили под арест, а затем отпустили под залог в €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. Ему запрещено покидать территорию Франции. 

Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Павлу Дурову было предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

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Франция Телеграм Павел Дуров

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