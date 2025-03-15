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В Сербии с новой силой вспыхнули масштабные протесты против правительства, фото и видео

17:25, 15 марта 2025
Десятки тысяч человек со всей Сербии собрались в Белграде на акцию протеста.
В Сербии с новой силой вспыхнули масштабные протесты против правительства, фото и видео
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В столице Сербии, Белграде, проходят масштабные антиправительственные протесты. Об этом сообщает местное издание Danas.

Студенты, организующие блокировки по всей стране и призывавшие к протесту, объявили о проведении двух митингов: перед парламентом Сербии, а также на площади Славия, где будет установлена сцена.

Здание парламента закрыто в целях безопасности на три дня – с пятницы по воскресенье.

МВД оцепило здание президентской резиденции и парламента страны. На крышах были также замечены снайперы.

Полиция оценила количество присутствующих в Белграде в 30 тысяч человек. Власти ожидают около 60 тысяч протестующих, но организаторы считают, что людей соберётся значительно больше.

Протестные марши в Белграде продолжаются уже более четырёх месяцев. Они начались после того, как 1 ноября 2024 года на недавно отремонтированном здании центрального железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад обрушился бетонный навес. Жертвами трагедии стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет, напоминает DW.

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Сербия

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