Деякі пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії більше 2 тисяч гривень

Деяким категоріям пенсіонерів нараховуватиметься доплата в розмірі 2 361 грн на місяць, але є нюанси.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсіонери та пенсіонерки, які постійно проживали у зоні радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС і не покидали її, можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 2 361 гривень, але для цього потрібно уточнити дані.

Міністерство соціальної політики пояснило, як пенсіонерам оновити інформацію в державних реєстрах щодо проживання в зоні радіоактивного забруднення для отримання передбаченої законодавством доплати.

Через відсутність даних у Єдиному демографічному реєстрі щодо проживання в зоні радіоактивного забруднення в період до 1993 року, уряд передбачив додаткові способи підтвердження цього факту.

Для внесення інформації до реєстру необхідно звернутися:

1. До органу реєстрації (ЦНАП, сільська або селищна рада) з одним із документів:

- паспортом громадянина України у вигляді книжечки,

- будинковою книгою, що підтверджує реєстрацію місця проживання до 1993 року.

2. До територіального органу Пенсійного фонду для отримання сканованих копій паспорта (за наявності у пенсійній справі).

3. До органу реєстрації для отримання довідки у формі витягу з реєстру територіальної громади щодо періоду проживання в зоні радіоактивного забруднення.

Після оновлення інформації Пенсійний фонд забезпечить виплату доплати до пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.