Деякі пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії більше 2 тисяч гривень

Пенсіонери та пенсіонерки, які постійно проживали у зоні радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС і не покидали її, можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 2 361 гривень, але для цього потрібно уточнити дані.
Міністерство соціальної політики пояснило, як пенсіонерам оновити інформацію в державних реєстрах щодо проживання в зоні радіоактивного забруднення для отримання передбаченої законодавством доплати.
Через відсутність даних у Єдиному демографічному реєстрі щодо проживання в зоні радіоактивного забруднення в період до 1993 року, уряд передбачив додаткові способи підтвердження цього факту.
Для внесення інформації до реєстру необхідно звернутися:
1. До органу реєстрації (ЦНАП, сільська або селищна рада) з одним із документів:
- паспортом громадянина України у вигляді книжечки,
- будинковою книгою, що підтверджує реєстрацію місця проживання до 1993 року.
2. До територіального органу Пенсійного фонду для отримання сканованих копій паспорта (за наявності у пенсійній справі).
3. До органу реєстрації для отримання довідки у формі витягу з реєстру територіальної громади щодо періоду проживання в зоні радіоактивного забруднення.
Після оновлення інформації Пенсійний фонд забезпечить виплату доплати до пенсії.
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