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Деякі пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії більше 2 тисяч гривень

16:24, 16 березня 2025
Деяким категоріям пенсіонерів нараховуватиметься доплата в розмірі 2 361 грн на місяць, але є нюанси.
Деякі пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії більше 2 тисяч гривень
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Пенсіонери та пенсіонерки, які постійно проживали у зоні радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС і не покидали її, можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 2 361 гривень, але для цього потрібно уточнити дані.

Міністерство соціальної політики пояснило, як пенсіонерам оновити інформацію в державних реєстрах щодо проживання в зоні радіоактивного забруднення для отримання передбаченої законодавством доплати.

Через відсутність даних у Єдиному демографічному реєстрі щодо проживання в зоні радіоактивного забруднення в період до 1993 року, уряд передбачив додаткові способи підтвердження цього факту.

Для внесення інформації до реєстру необхідно звернутися:

1. До органу реєстрації (ЦНАП, сільська або селищна рада) з одним із документів:

- паспортом громадянина України у вигляді книжечки,

- будинковою книгою, що підтверджує реєстрацію місця проживання до 1993 року.

2. До територіального органу Пенсійного фонду для отримання сканованих копій паспорта (за наявності у пенсійній справі).

3. До органу реєстрації для отримання довідки у формі витягу з реєстру територіальної громади щодо періоду проживання в зоні радіоактивного забруднення.

Після оновлення інформації Пенсійний фонд забезпечить виплату доплати до пенсії.

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