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Податкова нагадала про оновлення критеріїв визнання операцій контрольованими

07:36, 26 лютого 2025
До контрольованих операцій відносяться господарські операції, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.
Податкова нагадала про оновлення критеріїв визнання операцій контрольованими
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Державна податкова служба України нагадала, що з 2025 року оновлено критерії визнання операцій контрольованими.

До контрольованих операцій відносяться господарські операції, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств (для резидентів Дія Сіті – на фінансовий результат до оподаткування), а саме здійснені:

- з пов’язаними особами-нерезидентами, а також через використання у ланцюгу постачання іншої особи без істотних функцій, активів та ризиків;

- через комісіонерів-нерезидентів;

- з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку низькоподаткових юрисдикцій;

- з контрагентами-нерезидентами, організаційно-правові форми яких передбачають не сплату корпоративного податку;

- між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

При цьому операції визнаються контрольованими, якщо вони одночасно відповідають двом критеріям:

- загальний річний дохід платника податків перевищує 150 млн грн (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні);

- обсяг операцій платника податків з кожним контрагентом перевищує 10 млн грн за звітний рік.

З 2025 року розширено критерії визнання осіб пов’язаними за рахунок так званої економічної пов’язаності (взаємодія з контрагентом 75 % від загального обсягу зовнішньоекономічної діяльності та 50 % від суми доходу/витрат).

Також впроваджено нові підходи до формування переліків держав (територій) для цілей трансфертного ціноутворення. Оновлені переліки застосовуються з 1 січня 2025 року.

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податкова

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