Вбивство активіста Демʼяна Ганула в Одесі — суд обрав підозрюваному запобіжний захід

Зловмисника відправили під варту без права внесення застави.

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Київський райсуд міста Одеси 16 березня обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вбивстві активіста Демʼяна Ганула. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зловмисника відправили під варту без права внесення застави.

«За даними слідства, 14 березня 2025 року близько 10:30 в центрі Одеси було здійснено кілька пострілів у відомого громадського активіста. Від отриманих поранень потерпілій помер на місці. Правоохоронці затримали підозрюваного того ж дня», - додали у ОГП.

У Нацполіції нагадали, що слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили фігуранту про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та ч. 1 ст. 263 ККУ – в незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Як відомо, Дем'яна Ганула було вбито 14 березня в Одесі на проспекті Українських Героїв. Стрілець втік із місця подій.

Очільник Міністерстіа внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Ганула. У квартирі, де він переховувався, знайшли зброю, за допомогою якої, ймовірно, був скоєний злочин.

Також Володимир Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула.

Пізніше в СБУ зазначили, що підозрюваний у вбивстві активіста — 46-річний дезертир.

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