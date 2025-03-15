Практика судов
  1. В Украине

ВВК теперь будут работать анонимно – как изменится медицинский осмотр военнообязанных

14:06, 15 марта 2025
Без бумаг и очередей – военнообязанные будут получать направления на ВВК онлайн.
ВВК теперь будут работать анонимно – как изменится медицинский осмотр военнообязанных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военно-врачебные комиссии начнут рассматривать дела анонимно, что должно повысить прозрачность принятия решений. Цифровизацию работы ВВК разделили на три этапа. Об этом рассказала Екатерина Черногоренкосообщает DOU.

На первом этапе, который уже реализован, через систему «Резерв+» военнообязанный может самостоятельно подать запрос и получить электронное направление на прохождение ВВК без посещения ТЦК. Ранее для этого нужно было получать бумажное направление лично. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, на сегодня выдано 30 тысяч электронных направлений. Также на этом этапе ввели электронные постановления ВВК в Медицинской информационной системе ВСУ, которая интегрирована с реестром «Оберіг».

На втором этапе, который стартует 1 апреля, в электронный формат переведут медицинские заключения. Ранее комиссии писали постановления вручную, передавали бумажные документы в ТЦК, а операторы вручную вносили их в реестр «Оберіг». Теперь этот процесс станет автоматизированным.

Также на втором этапе разделят медицинский осмотр и военно-врачебную экспертизу. Сначала гражданские врачи будут проводить осмотр и вносить данные в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Далее эти данные будут передаваться ВВК, которая без участия человека будет принимать решение о пригодности или непригодности. Новый алгоритм сначала протестируют в нескольких регионах, а осенью изменения введут по всей стране.

Прозрачность реформы обеспечат три основных принципа:

- Рандомизация: результаты медосмотров будут распределяться между комиссиями случайным образом.

- Анонимность: ВВК будет получать медицинские данные без личных данных пациента, а сам военнообязанный не будет знать, какая комиссия принимает решение по нему.

- Цифровой след: все медицинские и административные решения будут фиксироваться в системе с цифровыми подписями врачей и работников ВВК. Это упростит проверку процессов.

Нововведение также предусматривает, что электронным направлением смогут воспользоваться даже те, кто получил бумажную повестку. В то же время, если военнообязанный подал запрос, получил е-направление, но не явился на осмотр в течение двух недель, на него наложат штраф.

Екатерина Черногоренко отметила, что военнообязанные не обязаны лично передавать медицинское заключение в ТЦК. Этот процесс отныне является автоматическим: электронное постановление оформляется в Медицинской информационной системе ВСУ и передается в реестр «Оберіг», а затем - в ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин установил особенности порядка проведения ВВК в отношении военнослужащих Пограничной службы и Национальной гвардии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобороны ВВК военнообязанный медосмотр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Орган власти одновременно с отзывом должен будет подать суду все доказательства, которые были положены в основу решения, действия или бездействия – Рада рассмотрит изменения в КАСУ по социальным спорам

Изменения в КАСУ предусматривают, что субъект властных полномочий одновременно с отзывом должен подать суду все имеющиеся у него доказательства, которые были положены в основу оспариваемого решения, действия или бездействия в делах о пенсионных и других социальных выплатах.

Верховная Рада приняла закон о реформе зарплат и премий чиновников

Реформа оплаты труда государственных служащих должна заработать с 1 апреля 2025 года — Верховная Рада приняла закон в целом.

Верховная Рада приняла закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК

Помимо скидки в 50% на штраф от ТЦК, принятый закон также предусматривает, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, будут закрыты административные производства за нарушение воинского учета.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал законопроект о расширении полномочий Пограничной службы по остановке и осмотру автомобилей

По мнению Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, эта норма предоставляет возможности для довольно широкого толкования полномочий Госпогранслужбы по остановке и осмотру транспортных средств без привязки к их расположению в зонах пограничного контроля или пограничных полосах.

Верховная Рада приняла закон о дистанционной оплате штрафов через Резерв+

Закон предусматривает, что украинцы смогут оплатить штраф в приложении Резерв+.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва