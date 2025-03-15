ВВК теперь будут работать анонимно – как изменится медицинский осмотр военнообязанных

Без бумаг и очередей – военнообязанные будут получать направления на ВВК онлайн.

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Военно-врачебные комиссии начнут рассматривать дела анонимно, что должно повысить прозрачность принятия решений. Цифровизацию работы ВВК разделили на три этапа. Об этом рассказала Екатерина Черногоренко, сообщает DOU.

На первом этапе, который уже реализован, через систему «Резерв+» военнообязанный может самостоятельно подать запрос и получить электронное направление на прохождение ВВК без посещения ТЦК. Ранее для этого нужно было получать бумажное направление лично. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, на сегодня выдано 30 тысяч электронных направлений. Также на этом этапе ввели электронные постановления ВВК в Медицинской информационной системе ВСУ, которая интегрирована с реестром «Оберіг».

На втором этапе, который стартует 1 апреля, в электронный формат переведут медицинские заключения. Ранее комиссии писали постановления вручную, передавали бумажные документы в ТЦК, а операторы вручную вносили их в реестр «Оберіг». Теперь этот процесс станет автоматизированным.

Также на втором этапе разделят медицинский осмотр и военно-врачебную экспертизу. Сначала гражданские врачи будут проводить осмотр и вносить данные в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Далее эти данные будут передаваться ВВК, которая без участия человека будет принимать решение о пригодности или непригодности. Новый алгоритм сначала протестируют в нескольких регионах, а осенью изменения введут по всей стране.

Прозрачность реформы обеспечат три основных принципа:

- Рандомизация: результаты медосмотров будут распределяться между комиссиями случайным образом.

- Анонимность: ВВК будет получать медицинские данные без личных данных пациента, а сам военнообязанный не будет знать, какая комиссия принимает решение по нему.

- Цифровой след: все медицинские и административные решения будут фиксироваться в системе с цифровыми подписями врачей и работников ВВК. Это упростит проверку процессов.

Нововведение также предусматривает, что электронным направлением смогут воспользоваться даже те, кто получил бумажную повестку. В то же время, если военнообязанный подал запрос, получил е-направление, но не явился на осмотр в течение двух недель, на него наложат штраф.

Екатерина Черногоренко отметила, что военнообязанные не обязаны лично передавать медицинское заключение в ТЦК. Этот процесс отныне является автоматическим: электронное постановление оформляется в Медицинской информационной системе ВСУ и передается в реестр «Оберіг», а затем - в ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин установил особенности порядка проведения ВВК в отношении военнослужащих Пограничной службы и Национальной гвардии.

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