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ВЛК тепер працюватимуть анонімно – як зміниться медичний огляд військовозобов’язаних

14:06, 15 березня 2025
Без паперів і черг – військовозобов’язані отримуватимуть направлення на ВЛК онлайн.
ВЛК тепер працюватимуть анонімно – як зміниться медичний огляд військовозобов’язаних
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Військово-лікарські комісії почнуть розглядати справи анонімно, що має підвищити прозорість ухвалення рішень. Цифровізацію роботи ВЛК поділили на три етапи. Про це розповіла Катерина Черногоренко, повідомляє DOU.

На першому етапі, який уже реалізований, через систему «Резерв+» військовозобов’язаний може самостійно подати запит і отримати електронне направлення на проходження ВЛК без відвідування ТЦК. Раніше для цього потрібно було отримувати паперове направлення особисто. За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, станом на сьогодні видано 30 тисяч електронних направлень. Також на цьому етапі запровадили електронні постанови ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ, яка інтегрована з реєстром «Оберіг».

На другому етапі, що стартує 1 квітня, в електронний формат переведуть медичні висновки. Раніше комісії писали постанови вручну, передавали паперові документи до ТЦК, а оператори вручну вносили їх у реєстр «Оберіг». Тепер цей процес стане автоматизованим.

Також на другому етапі розділять медичний огляд і військово-лікарську експертизу. Спочатку цивільні лікарі проводитимуть огляд і вноситимуть дані в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Далі ці дані передаватимуться ВЛК, яка без участі людини ухвалюватиме рішення про придатність або непридатність. Новий алгоритм спочатку протестують у кількох регіонах, а восени зміни запровадять по всій країні.

Прозорість реформи забезпечать три основні принципи:

  • Рандомізація: результати медоглядів розподілятимуться між комісіями випадковим чином.
  • Анонімність: ВЛК отримуватиме медичні дані без особистих даних пацієнта, а сам військовозобов’язаний не знатиме, яка комісія ухвалює рішення щодо нього.
  • Цифровий слід: усі медичні й адміністративні рішення фіксуватимуться у системі з цифровими підписами лікарів і працівників ВЛК. Це спростить перевірку процесів.

Нововведення також передбачає, що електронним направленням зможуть скористатися навіть ті, хто отримав паперову повістку. Водночас, якщо військовозобов’язаний подав запит, отримав е-направлення, але не з’явився на огляд упродовж двох тижнів, на нього накладуть штраф.

Катерина Черногоренко наголосила, що військовозобов’язані не зобов’язані особисто передавати медичний висновок до ТЦК. Цей процес відтепер є автоматичним: електронна постанова оформлюється у Медичній інформаційній системі ЗСУ і передається до реєстру «Оберіг», а потім – до ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін установив особливості порядку проведення ВЛК щодо військовослужбовців Прикордонної служби і Національної гвардії.

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Міноборони ВЛК військовозобов'язаний медогляд

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