В Україні планують ввести податки на криптовалюту

В Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким, дохід від продажу криптовалют підпадає під єдиний податок.

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В Україні розглядають можливість введення оподаткування на операції з криптовалютами. Відповідний законопроєкт був зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт, зареєстрований 7 листопада 2023 року під №10225 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні», розроблений Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку із врахуванням стандартів Європейського Союзу.

Відповідно до цього законопроєкту, платники податків повинні самостійно визначати фінансовий результат (прибуток або збиток) від операцій з криптовалютами за кожний звітний період і включати його до своєї податкової декларації.

Законопроєкт розширює поняття продажу криптовалют, охоплюючи не лише обмін їх на гроші, але й розрахунок за товари, послуги або обмін на інші віртуальні активи. Зазначено, що обмін криптовалют на інші криптовалюти не розглядається як продаж.

Дохід, отриманий від продажу криптовалют, підпадає під єдиний податок.

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