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  1. В Україні

90 тисяч гривень за неіснуючий генератор: в Тернополі жінка потрапила у пастку шахраїв

11:28, 8 листопада 2023
Поліція попереджає про активізацію інтернет-шахраїв.
90 тисяч гривень за неіснуючий генератор: в Тернополі жінка потрапила у пастку шахраїв
Джерело фото: cherk.otg.dp.gov.ua
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Зі збільшенням інформаційних повідомлень про можливі перебої в електропостачанні в холодну пору, зріс і попит на генератори електроенергії, що призвело до активізації шахраїв, які намагаються використовувати ситуацію на свою користь, – повідомляє поліція Тернопільської області.

Один із випадків шахрайства стався в Тернополі, де місцева мешканка потрапила знайшла в Інтернеті оголошення про продаж потужного генератора електроенергії, яке виглядало досить привабливо за параметрами та ціною. Незважаючи на те, що продавець вимагав стовідсоткову передоплату, жінка перерахувала понад 90 тисяч гривень на банківський рахунок без проведення жодних перевірок.

Проте замовлений товар жінка так і не отримала, і лише пізніше виявила, що оплатила за неіснуючий товар. Інцидент було зареєстровано поліцією Тернопільської області, і дана справа була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 190 Кримінального кодексу України, що регулює питання шахрайства.

Поліція закликає всіх громадян бути обережними та уважними при купівлі або продажу товарів та послуг в Інтернеті. Необхідно уникати довіри до фотографій, розміщених в мережі, оскільки шахраї часто копіюють зображення з інших офіційних джерел і використовують їх у своїх оголошеннях.

Також важливо уникати попадання до фейкових інтернет-магазинів та використовувати послуги тільки перевірених продавців або офіційних магазинів. Не рекомендується робити передоплату, і гроші повинні бути віддані лише після отримання замовлення або домовленості про мінімальний аванс.

Крім того, важливо уникають переходу за сумнівними посиланнями та ніколи не вводити особисті дані на ненадійних веб-ресурсах. Після такого дії, коли людина переходить за фішинговим посиланням та здійснює оплату, шахраї можуть отримати доступ до банківських реквізитів та привласнити гроші з рахунку покупця.

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