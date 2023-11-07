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Данія виділила понад $40 млн на відновлення Миколаївщини

21:16, 7 листопада 2023
Данія виділила фінансову допомогу теплопостачання, водопостачання та централізованого опалення Миколаївщини.
Данія виділила понад $40 млн на відновлення Миколаївщини
Джерело фото: novynarnia.com
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Данія надає новий пакет фінансової допомоги Україні на суму 42,9 мільйона доларів, спрямований переважно на відновлення Миколаєва та області. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Затвердили новий пакет допомоги для України на 42,9 мільйонів доларів, з головною увагою на Миколаєві та області. Важливо продовжувати відновлення регіону, посилювати його підготовку до зими. Партнерство України та Данії у відбудові Миколаївщини є одним з яскравих прикладів міждержавного взаєморозуміння, швидкого ухвалення рішення та залученості у процес. Спільно ми вибудували модель, за якої у відбудові можуть брати участь як державні структури, так і бізнес», – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

У рамках цього пакету допомоги передбачено ряд важливих заходів, зокрема, закупівлю та монтаж обладнання для забезпечення теплопостачання, водопостачання та централізованого опалення. Крім того, допомога спрямована на підтримку реконструкції критичних соціальних та цивільних інфраструктурних об'єктів в регіоні.

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