ЄС наближається до рішення про використання заморожених активів рф на користь України – Кулеба

Кулеба заявив про позитивну динаміку щодо рішення ЄС у використанні доходів від заморожених активів рф на користь України.

Джерело фото: poglyad.tv

У Європейському Союзі наближаються до ухвалення рішення про впровадження загальноєвропейського юридичного механізму для використання заморожених російських активів в інтересах України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час інтерв'ю із представниками ЗМІ у Брюсселі.

За словами Кулеби, питання щодо створення загальноєвропейської юридичної рамки для використання заморожених російських активів на користь України є актуальним і важливим. Міністр провів розмову з єврокомісаром з юстиції Дідьє Рейндерсом і підкреслив, що діалог у цьому питанні триває, а Європейський Союз наближається до ухвалення відповідного рішення.

Висловивши позитивну динаміку, міністр закордонних справ підкреслив, що росія повинна нести відповідальність за злочини, вчинені на території України та за завдані руйнування.

«Ми будемо продовжувати тиснути у цьому питанні, тому що вважаємо, що Росія має платити за злочини, вчинені на території України, і руйнування, які вона завдала», – сказав Клеба.

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