ЕС приближается к решению об использовании замороженных активов рф в пользу Украины – Кулеба

Кулеба заявил о положительной динамике относительно решения ЕС в использовании доходов от замороженных активов рф в пользу Украины.

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В Европейском Союзе приближаются к принятию решения о внедрении общеевропейского юридического механизма для использования замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время интервью с представителями СМИ в Брюсселе.

По словам Кулебы, вопрос о создании общеевропейской юридической рамки для использования замороженных российских активов в пользу Украины является актуальным и важным. Министр провел разговор с еврокомиссаром по юстиции Дидье Рейндерсом и подчеркнул, что диалог в этом вопросе продолжается, а Европейский Союз приближается к принятию соответствующего решения.

Выразив положительную динамику, министр иностранных дел подчеркнул, что россия должна нести ответственность за преступления, совершенные на территории Украины и за нанесенные разрушения.

"Мы будем продолжать давить в этом вопросе, потому что считаем, что россия должна платить за преступления, совершенные на территории Украины, и разрушения, которые она нанесла", - сказал Клеба.

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