Кулеба отреагировал на ультиматум Орбана относительно вступления Украины в ЕС

Кулеба заверил, что Украина активно работает над открытием переговоров о членстве в ЕС.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявления Венгрии относительно возможного блокирования начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Свою позицию он высказал во время брифинга, который состоялся в Брюсселе после встречи с тремя комиссарами Европейского Союза - Оливером Варгеи, Дидье Рейндерсом и Марошем Шевчовичем, сообщает УНИАН.

Кулеба заявил, что президент Украины приглашал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину, и это приглашение остается открытым. Он также отметил, что вопрос венгерского приглашения для украинской делегации становится политическим, а не только техническим диалогом.

"Что касается блокировки, я думаю, что ни для кого не секрет, что вопрос национальных меньшинств принципиально продвигается Венгрией и именно в венгерском видении. Но, знаете, давайте переживать проблемы по мере их поступления", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина рассматривает возможность вступления в Евросоюз, и работа над этим вопросом продолжается. В то же время он признал, что каждая страна имеет свои собственные интересы и попытается оказать влияние на ситуацию, однако отметил, что Украина активно работает над открытием переговоров о членстве в Европейском Союзе, и отметил, что сделана значительная работа и сформированы политические балансы в ЕС.

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