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Зеленский подписал указ о применении санкций против 9 компаний

20:01, 7 ноября 2023
Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций до 10 лет против 9 компаний.
Зеленский подписал указ о применении санкций против 9 компаний
Источник фото: novynarnia
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против девяти компаний. Их лишат права пользоваться и распоряжаться активами, выводить капитал за пределы Украины и увеличивать размер уставного капитала хозяйственных обществ, в которых резидент иностранного государства владеет 10% и более уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность.

Речь идет об Указе №739/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

  1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается).
  2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в Указе.

Список компаний, к которым применяются санкции, включает следующие предприятия и сроки их применения:

- Sogeral Foundation (местонахождение - Княжество Лихтенштейн) - на десять лет.

- Haberfield Limited (местонахождение - Республика Кипр) - на десять лет.

- Alfa Finance Holdings Limited (местонахождение - Республика Кипр) - на два года.

- Erasmony Limited (местонахождение - Республика Кипр) - на два года.

- Rissa Investments Limited Limited (местонахождение - Республика Кипр) - на два года.

- International Distribution Systems Limited (местонахождение - Республика Кипр) - на два года.

- Slavisilla Holdings Limited (местонахождение - Республика Кипр) - на десять лет.

- CTF Holdings S.A. (местонахождение - Великое Герцогство Люксембург) - на два года.

- Dendar Investment Fund Limited (местонахождение - Республика Кипр) - на десять лет.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины вместе со Службой безопасности и Национальным банком Украины обязаны обеспечить контроль за реализацией и мониторингом эффективности санкций. Министерство иностранных дел Украины также должно информировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и инициировать обсуждение вопроса введения аналогичных ограничительных мер.

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