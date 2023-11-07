На Сумщине изменили комендантский час

Комендантский час в Сумской области продлится с 23:00 по 5:00.

В Сумской области внесены изменения в комендантский час. Председатель областной государственной администрации и начальник областной военной администрации Владимир Артюх подписал соответствующее распоряжение, которое вступает в силу с 9 ноября, - сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации.

Согласно новым правилам, комендантский час начинается в 23:00 и завершается в 5:00. В течение этого периода граждане обязаны воздерживаться от пребывания на улицах и других общественных местах без специальных пропусков.

Также на это время ограничено движение транспортных средств.

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