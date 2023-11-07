На Сумщині змінили комендантську годину

Комендантська година у Сумській області триватиме з 23:00 по 5:00.

В Сумській області внесено зміни до комендантської години. Голова обласної державної адміністрації та начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх підписав відповідне розпорядження, яке набуває чинності з 9 листопада, – повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Згідно з новими правилами, комендантська година розпочинається о 23:00 та завершується о 5:00. Протягом цього періоду громадяни зобов'язані утримуватися від перебування на вулицях та інших громадських місцях без спеціальних пропусків.

Також на цей час обмежено рух транспортних засобів.

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