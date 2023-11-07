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Вичерпного списку завдань не буде, – Ольга Стефанішина про звіт Єврокомісії щодо виконання Україною вимог

19:24, 7 листопада 2023
У Кабміні попередили, що формулювання Єврокомісії стосовно України «будуть стримані».
Вичерпного списку завдань не буде, – Ольга Стефанішина про звіт Єврокомісії щодо виконання Україною вимог
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Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина попередила, що формулювання у Звіті Єврокомісії стосовно виконання вимог Україною для початку переговорів про вступ до ЄС «будуть стримані». Звіт опублікують 8 листопада.

Слід нагадати, що 22 червня 2023 року на прес-конференції Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї представив усну оцінку прогресу України щодо виконання семи умов для початку переговорів про членство у ЄС. Тоді за Україною визнали виконання «повністю» двох вимог із семи. Нині ж, за даними ЗМІ, повністю виконаними визнають 4 вимоги. 

«Ми зробили все, про що домовлялися. Реформи подовжаться і надалі до і після початку переговорів про членство. Це марафон.

У коментарях навколо очікуваного звіту Європейської Комісії забагато емоцій і мало розуміння шляху, який відкрився перед нами 23 червня минулого року. Живучи в постійних «емоційних гойдалках», ми часто схильні до категоричних оцінок. За критикою ми не чуємо похвали; а концентруючись на окремих речах, втрачаємо з поля зору основне. Однак це не про процес розширення, і звісно не про те, як працює знаменита «брюссельська бюрократія».

Звіт, який буде опубліковано завтра, розповість про прогрес України (насправді, неймовірний прогрес, як з трибуни Верховної Ради сказала Президентка ЄК) і дасть розуміння подальших кроків. Але формулювання будуть стримані. І у цьому контексті відзначу три речі: 1) Україна є частиною ширшого політичного пазла розширення, і Звіт буде саме про це; 2) реформи мають продовжуватися, вичерпного списку завдань не буде; 3) Звіт ЄК - це лише основа, рішення щодо відкриття перемовин буде ухвалюватися лідерами ЄС в грудні.

Нам може це не подобатися, ми можемо з цим не погоджуватися, і навіть вважати несправедливим, але що важливо, ми, Україна, вже підняли надзвичайно високо планку для всіх країн розширення.

Завтра будуть детальні коментарі для ЗМІ по змісту Звіту», - зазначила Ольга Стефанішина.

Автор: Наталя Мамченко

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