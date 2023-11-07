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Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти 9 компаній

20:01, 7 листопада 2023
Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій до 10 років проти 9 компаній.
Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти 9 компаній
Джерело фото: novynarnia
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти дев'яти компаній. Їх позбавлять права користуватися та розпоряджатися активами, виводити капітал за межі України та збільшувати розмір статутного капіталу господарських товариств, у яких резидент іноземної держави володіє 10% і більше статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.

Йдеться про Указ №739/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

  1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», – йдеться в Указі.

Список компаній, до яких застосовуються санкції, включає наступні підприємства та строки їхнього застосування:

  • Sogeral Foundation (місцезнаходження - Князівство Ліхтенштейн) - на десять років.
  • Haberfield Limited (місцезнаходження - Республіка Кіпр) – на десять років.
  • Alfa Finance Holdings Limited (місцезнаходження - Республіка Кіпр) – на два роки.
  • Erasmony Limited (місцезнаходження - Республіка Кіпр) – на два роки.
  • Rissa Investments Limited Limited (місцезнаходження - Республіка Кіпр) – на два роки.
  • International Distribution Systems Limited (місцезнаходження - Республіка Кіпр) – на два роки.
  • Slavisilla Holdings Limited (місцезнаходження - Республіка Кіпр) - на десять років.
  • CTF Holdings S.A. (місцезнаходження - Велике Герцогство Люксембург) – на два роки.
  • Dendar Investment Fund Limited (місцезнаходження - Республіка Кіпр) - на десять років.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України разом зі Службою безпеки та Національним банком України зобов'язані забезпечити контроль за реалізацією та моніторингом ефективності санкцій. Міністерство закордонних справ України також має інформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і ініціювати обговорення питання введення аналогічних обмежувальних заходів.

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