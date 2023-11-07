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  1. В Україні

Кулеба відреагував на ультиматум Орбана щодо вступу України в ЄС

20:21, 7 листопада 2023
Кулеба запевнив, що Україна активно працює над відкриттям переговорів щодо членства в ЄС.
Кулеба відреагував на ультиматум Орбана щодо вступу України в ЄС
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви Угорщини щодо можливого блокування початку переговорів про вступ України в Європейський Союз. Свою позицію він висловив під час брифінгу, який відбувся у Брюсселі після зустрічі з трьома комісарами Європейського Союзу – Олівером Варгеї, Дідьє Рейндерсом та Марошем Шевчовичем, повідомляє УНІАН.

Кулеба заявив, що президент України запрошував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Україну, і це запрошення залишається відкритим. Він також відзначив, що питання угорського запрошення для української делегації стає політичним, а не лише технічним діалогом.

«Що стосується блокування, я думаю, що ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні. Але, знаєте, давайте переживати проблеми у міру їх надходження», - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна розглядає можливість вступу в Євросоюз, і робота над цим питанням продовжується. Водночас він визнав, що кожна країна має свої власні інтереси та спробує здійснити вплив на ситуацію, проте зазначив, що Україна активно працює над відкриттям переговорів щодо членства в Європейському Союзі, і зазначив, що зроблена значна робота та сформовані політичні баланси в ЄС.

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