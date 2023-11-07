Дания выделила более $40 млн на восстановление Николаевщины

Дания выделила финансовую помощь теплоснабжению, водоснабжению и централизованному отоплению Николаевщины.

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Дания предоставляет новый пакет финансовой помощи Украине на сумму 42,9 миллиона долларов, направленный преимущественно на восстановление Николаева и области. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Утвердили новый пакет помощи для Украины на 42,9 миллионов долларов, с главным вниманием на Николаеве и области. Важно продолжать восстановление региона, усиливать его подготовку к зиме. Партнерство Украины и Дании в восстановлении Николаевщины является одним из ярких примеров межгосударственного взаимопонимания, быстрого принятия решения и вовлеченности в процесс. Совместно мы выстроили модель, при которой в восстановлении могут участвовать как государственные структуры, так и бизнес", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

В рамках этого пакета помощи предусмотрен ряд важных мероприятий, в частности, закупка и монтаж оборудования для обеспечения теплоснабжения, водоснабжения и централизованного отопления. Кроме того, помощь направлена на поддержку реконструкции критических социальных и гражданских инфраструктурных объектов в регионе.

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