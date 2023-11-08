90 тысяч гривен за несуществующий генератор: в Тернополе женщина попала в ловушку мошенников

Полиция предупреждает об активизации интернет-мошенников.

Источник фото: cherk.otg.dp.gov.ua

С увеличением информационных сообщений о возможных перебоях в электроснабжении в холодное время, вырос и спрос на генераторы электроэнергии, что привело к активизации мошенников, которые пытаются использовать ситуацию в свою пользу, – сообщает полиция Тернопольской области.

Один из случаев мошенничества произошел в Тернополе, где местная жительница попала нашла в Интернете объявление о продаже мощного генератора электроэнергии, которое выглядело довольно привлекательно по параметрам и цене. Несмотря на то, что продавец требовал стопроцентную предоплату, женщина перечислила более 90 тысяч гривен на банковский счет без проведения каких-либо проверок.

Однако заказанный товар женщина так и не получила, и только позже обнаружила, что оплатила за несуществующий товар. Инцидент был зарегистрирован полицией Тернопольской области, и данное дело было внесено в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины, регулирующей вопросы мошенничества.

Полиция призывает всех граждан быть осторожными и внимательными при покупке или продаже товаров и услуг в Интернете. Необходимо избегать доверия к фотографиям, размещенным в сети, поскольку мошенники часто копируют изображения из других официальных источников и используют их в своих объявлениях.

Также важно избегать попадания в фейковые интернет-магазины и использовать услуги только проверенных продавцов или официальных магазинов. Не рекомендуется делать предоплату, и деньги должны быть отданы только после получения заказа или договоренности о минимальном авансе.

Кроме того, важно избегают перехода по сомнительным ссылкам и никогда не вводить личные данные на ненадежных веб-ресурсах. После такого действия, когда человек переходит по фишинговой ссылке и осуществляет оплату, мошенники могут получить доступ к банковским реквизитам и присвоить деньги со счета покупателя.

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