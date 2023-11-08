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В Украине планируют ввести налоги на криптовалюту

08:54, 8 ноября 2023
В Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому, доход от продажи криптовалют подпадает под единый налог.
В Украине планируют ввести налоги на криптовалюту
Источник фото: ukr.media
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В Украине рассматривают возможность введения налогообложения на операции с криптовалютами. Соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Законопроект, зарегистрированный 7 ноября 2023 года под №10225 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине", разработанный Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку с учетом стандартов Европейского Союза.

Согласно этому законопроекту, налогоплательщики должны самостоятельно определять финансовый результат (прибыль или убыток) от операций с криптовалютами за каждый отчетный период и включать его в свою налоговую декларацию.

Законопроект расширяет понятие продажи криптовалют, охватывая не только обмен их на деньги, но и расчет за товары, услуги или обмен на другие виртуальные активы. Указано, что обмен криптовалют на другие криптовалюты не рассматривается как продажа.

Доход, полученный от продажи криптовалют, подпадает под единый налог.

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