Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

Нацкомісія презентувала матрицю оподаткування криптовалюти в Україні

22:00, 16 березня 2025
У Нацкомісії заявили, що розробили можливі варіанти за трьома ключовими напрямками: ПДФО, податок на прибуток підприємств та ПДВ.
Нацкомісія презентувала матрицю оподаткування криптовалюти в Україні
Фото: finclub.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України під час засідання робочої групи Комітету Верховна Рада України з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетманцева презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні. Про це повідомив Голова Комісії Руслан Магомедов.

За його словами, Комісія виступає драйвером у питанні створення законодавчого поля для регулювання цього ринку.

«Ми вже підготували драфт законопроекту (№10225), робота над ним активно триває. А сьогодні ми презентували матрицю оподаткування віртуальних активів. Це наша велика ґрунтовна робота. На основі досвіду інших країн ми прописали можливі варіанти за трьома ключовими напрямками: ПДФО, податок на прибуток підприємств та ПДВ» - зазначив голова Комісії.

Руслан Магомедов акцентував, що це допоможе робочій групі краще оцінити ризики та прийняти рішення про національну модель оподаткування ринку віртуальних активів.

«Ключове завдання - сформувати економічно виважені та здорові умови, які будуть комфортними для всіх», - резюмував голова регулятора.

Нагадаємо, в Україні вже у 2025 році може відбутися легалізація криптовалюти. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

криптовалюта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав, що відсутність зареєстрованого електронного кабінету у суб’єкта владних повноважень не є поважною причиною для пропуску строку оскарження

Верховний Суд залишив без змін ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з пропуском процесуального строку через несвоєчасну реєстрацію електронного кабінету суб’єктом владних повноважень.

Депутати зареєстрували законопроект про спілкування українською та мовами країн ЄС на перервах та у кімнатах викладачів у школах та університетах

Олександр Корнієнко, Наталія Піпа, Сергій Бабак разом з колегами зареєстрували новий законопроект стосовно спілкування українською мовою та мовами країн ЄС на перервах у школах та закладах вищої освіти, в учительських кімнатах, на території закладу освіти після занять.

РНБО пропонують доручити вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада розгляне законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав

Законопроектом про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав пропонується розширити повноваження РНБО, яка зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.

Сама лише відмова від отримання повістки не є порушенням законодавства про мобілізацію — апеляційний суд скасував штраф ТЦК

Також суд апеляційної інстанції додатково звернув увагу на неможливість встановити вид повістки, на відмову від отримання якої вказував ТЦК, оскільки норми чинного законодавства не містять визначення такого виду повістки як «бойова».

В Європарламенті заявили, що корупційний скандал із підкупом європарламентарів викриває провал європейських інституцій у забезпеченні доброчесності

Голову Європарламенту Роберту Мецолу звинуватили в тому, що вона не провела реформи, щоб позбутися непрозорості, яка сприяє хабарництву в структурах Євросоюзу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва