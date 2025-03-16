Нацкомісія презентувала матрицю оподаткування криптовалюти в Україні

У Нацкомісії заявили, що розробили можливі варіанти за трьома ключовими напрямками: ПДФО, податок на прибуток підприємств та ПДВ.

Фото: finclub.net

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України під час засідання робочої групи Комітету Верховна Рада України з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетманцева презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні. Про це повідомив Голова Комісії Руслан Магомедов.

За його словами, Комісія виступає драйвером у питанні створення законодавчого поля для регулювання цього ринку.

«Ми вже підготували драфт законопроекту (№10225), робота над ним активно триває. А сьогодні ми презентували матрицю оподаткування віртуальних активів. Це наша велика ґрунтовна робота. На основі досвіду інших країн ми прописали можливі варіанти за трьома ключовими напрямками: ПДФО, податок на прибуток підприємств та ПДВ» - зазначив голова Комісії.

Руслан Магомедов акцентував, що це допоможе робочій групі краще оцінити ризики та прийняти рішення про національну модель оподаткування ринку віртуальних активів.

«Ключове завдання - сформувати економічно виважені та здорові умови, які будуть комфортними для всіх», - резюмував голова регулятора.

Нагадаємо, в Україні вже у 2025 році може відбутися легалізація криптовалюти. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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