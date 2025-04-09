Как семьям пропавших без вести и пленных получить их льготы на коммунальные услуги — разъяснение

Семьи пропавших без вести или пленных могут получить их льготы на оплату коммунальных услуг. Пенсионный фонд Украины будет перечислять деньги на банковский счет одного из членов семьи.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как получить льготы.
На какие услуги распространяются льготы:
Кто может обратиться за получением льгот:
Один из членов семьи пропавшего без вести или пленного, который фактически проживает по тому же адресу, где были назначены льготы. Это может быть:
Как подать заявление:
Лично через:
По почте: на адрес органа Пенсионного фонда Украины.
Онлайн через:
Размер и сроки предоставления льгот:
Размер льгот зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи.
Когда назначаются и предоставляются льготы:
На оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до завершения отопительного сезона ежемесячно.
На приобретение твердого топлива и сжиженного газа — с месяца обращения 1 раз в год.
Каждый год обращаться не нужно — льготы продолжаются автоматически.
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