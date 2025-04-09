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Как семьям пропавших без вести и пленных получить их льготы на коммунальные услуги — разъяснение

11:08, 9 апреля 2025
На оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до завершения отопительного сезона ежемесячно.
Как семьям пропавших без вести и пленных получить их льготы на коммунальные услуги — разъяснение
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Семьи пропавших без вести или пленных могут получить их льготы на оплату коммунальных услуг. Пенсионный фонд Украины будет перечислять деньги на банковский счет одного из членов семьи.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как получить льготы.

На какие услуги распространяются льготы:

  • Квартплата (услуги по управлению многоквартирным домом)
  • Коммунальные услуги: газ, электроэнергия, тепло, горячая вода, водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора
  • Приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто может обратиться за получением льгот:

Один из членов семьи пропавшего без вести или пленного, который фактически проживает по тому же адресу, где были назначены льготы. Это может быть:

  • Муж/жена
  • Неработоспособная мать/отец
  • Законный представитель ребенка (до 18 лет)
  • Неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II группы или с инвалидностью I группы
  • Человек, который находится под опекой или попечением пропавшего без вести или пленного.

Как подать заявление:

Лично через:

  • Сервисные центры Пенсионного фонда Украины
  • Органы сельской, поселковой, городской рады
  • ЦНАП.

По почте: на адрес органа Пенсионного фонда Украины.

Онлайн через:

  • Сайт Минсоцполитики
  • Сайт или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины
  • Дія.

Размер и сроки предоставления льгот:

Размер льгот зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи.

Когда назначаются и предоставляются льготы:

На оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до завершения отопительного сезона ежемесячно.

На приобретение твердого топлива и сжиженного газа — с месяца обращения 1 раз в год.

Каждый год обращаться не нужно — льготы продолжаются автоматически.

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