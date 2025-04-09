Как семьям пропавших без вести и пленных получить их льготы на коммунальные услуги — разъяснение

На оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до завершения отопительного сезона ежемесячно.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Семьи пропавших без вести или пленных могут получить их льготы на оплату коммунальных услуг. Пенсионный фонд Украины будет перечислять деньги на банковский счет одного из членов семьи.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как получить льготы.

На какие услуги распространяются льготы:

Квартплата (услуги по управлению многоквартирным домом)

Коммунальные услуги: газ, электроэнергия, тепло, горячая вода, водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора

Приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто может обратиться за получением льгот:

Один из членов семьи пропавшего без вести или пленного, который фактически проживает по тому же адресу, где были назначены льготы. Это может быть:

Муж/жена

Неработоспособная мать/отец

Законный представитель ребенка (до 18 лет)

Неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II группы или с инвалидностью I группы

Человек, который находится под опекой или попечением пропавшего без вести или пленного.

Как подать заявление:

Лично через:

Сервисные центры Пенсионного фонда Украины

Органы сельской, поселковой, городской рады

ЦНАП.

По почте: на адрес органа Пенсионного фонда Украины.

Онлайн через:

Сайт Минсоцполитики

Сайт или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины

Дія.

Размер и сроки предоставления льгот:

Размер льгот зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи.

Когда назначаются и предоставляются льготы:

На оплату жилищно-коммунальных услуг — с месяца обращения до завершения отопительного сезона ежемесячно.

На приобретение твердого топлива и сжиженного газа — с месяца обращения 1 раз в год.

Каждый год обращаться не нужно — льготы продолжаются автоматически.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.