Як сім'ям зниклих безвісти та полонених отримати їхні пільги на комунальні послуги — роз’яснення

Сім’ї зниклих безвісти чи полонених можуть отримати їхні пільги на оплату комунальних послуг. Пенсійний фонд України перераховуватиме кошти на банківський рахунок одного з членів сім’ї.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як отримати пільги.
На які послуги поширюються пільги
Хто може звертатися за отриманням пільг
Один із членів сім'ї зниклого безвісти або полоненого, який фактично проживає за тією ж адресою, де були призначені пільги. Це може бути:
Як подати заяву
Особисто через:
Поштою: на адресу органу Пенсійного фонду України.
Онлайн через:
Розмір та терміни надання пільг
Розмір пільг залежить від середньомісячного сукупного доходу сім'ї.
Коли призначають і надають пільги:
На оплату житлово-комунальних послуг — з місяця звернення до завершення опалювального сезону щомісяця.
На придбання твердого палива і скрапленого газу — з місяця звернення 1 раз на рік.
Щороку звертатися не потрібно — пільги продовжуються автоматично.
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