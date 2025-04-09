Пентагон може перекинути ракети з Азії на Близький Схід — у США стурбовані стримуванням Китаю

В Пентагоні занепокоєні, що американські ракети для стримування Китаю можуть піти на війну з хуситами.

Фото: pravdatutnews

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Американські командувачі, що планують можливий конфлікт з Китаєм, висловлюють все більше занепокоєння щодо того, що Пентагону, ймовірно, доведеться перемістити дальнобійні високоточні ракети з резервів Азійсько-Тихоокеанського регіону на Близький Схід. Як повідомляє The New York Times, з посиланням на джерела в Конгресі та Пентагоні, причиною цього є велике споживання боєприпасів США в ході бомбардувальної кампанії в Ємені, яку наказав розпочати президент Трамп.

Бойова готовність США в Азії також знижена через розгортання американських бойових кораблів і літаків на Близькому Сході після початку війни між Ізраїлем і Газою в жовтні 2023 року, а також атак хуситів на кораблі в Червоному морі. Операції проводяться з надзвичайно високим темпом, що створює проблеми навіть для базового технічного обслуговування.

Ці проблеми вже привернули увагу в Конгресі, де керівники Пентагону повинні дати свідчення щодо готовності американських військ. Адмірал Семюел Папаро, керівник Індо-Тихоокеанського командування США, буде запитаний про ці питання під час слухань у Конгресі в середу і четвер.

Представники адміністрації Трампа, зокрема міністр оборони Піт Хегсет і заступник міністра оборони Елбридж Колбі, наголошували на необхідності посилення сил США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для стримування Китаю, який активно нарощує свою військову потугу та ядерний арсенал.

Однак військові зіштовхуються з труднощами через витрати на боротьбу з хуситами в Ємені. Бомбардування в Ємені виявилися значно масштабнішими, ніж Пентагон повідомляв раніше. Лише за перші три тижні кампанії було використано $200 млн на боєприпаси, а загальна сума витрат на операцію, з урахуванням кадрових і операційних витрат, вже перевищила $1 млрд.

Пентагон вже перекинув два авіаносці, додаткові бомбардувальники B-2 та винищувачі в регіон, а також систему ПРО Patriot і THAAD. Однак важливі боєприпаси, як-от ракети «Томагавк», також використовуються в кампанії в Ємені, і це може вплинути на запас сил США для протистояння Китаю.

Японія також збільшує закупівлю «Томагавків» у США для своїх військових потреб, що дає змогу країні підтримувати зусилля США в разі військової загрози з боку Китаю.

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