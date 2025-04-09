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70% придатних військових із ТЦК перевели на фронт – ЗСУ

09:41, 9 квітня 2025
Половина особового складу ТЦК – військові, які були поранені на фронті – Сухопутні війська.
70% придатних військових із ТЦК перевели на фронт – ЗСУ
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Із осені 2024 року змінився склад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) по всій країні. Половину штату ТЦК та СП в Україні нині становлять військовослужбовці, які отримали поранення чи контузії під час бойових дій. Як повідомили Сухопутні війська Збройних сил України у відповідь на запит Главкому, майже 70% військовослужбовців, які не мають обмежень за станом здоров’я, у 2024–2025 роках були переведені до бойових підрозділів. Про це також заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Ткаченко. За його словами, зміни торкнулися всієї системи ТЦК по країні.

У пресслужбі пояснили, що конкретна кількість військових, які служать у ТЦК, не розголошується, тому інформація надана у відсотках від загальної кількості.

«Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову», — підтвердило джерело в штабі Сухопутних військ.

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ЗСУ військові війна ТЦК

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